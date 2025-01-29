Американського бізнесмена та керівника Департаменту ефективності уряду США Ілона Маска номінували на Нобелівську премію 2025 року за внесок у захист свободи слова та прав людини.

Про це повідомив депутат Європейського парламенту Бранко Грімс у своєму Facebook.

“Сьогодні ми успішно подали клопотання про присудження Ілону Маску Нобелівської премії миру за його незмінну відданість фундаментальному праву людини на свободу вираження поглядів, що є основою для миру. Щиро дякую всім співавторам і тим, хто підтримав цей непростий проєкт”, — зазначив Грімс.