Політика

Ілона Маска номінували на Нобелівську премію
29 Січня 2025 20:16
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Американський мільярдер Ілон Маск / Фото: REUTERS
Американський мільярдер Ілон Маск / Фото: REUTERS

Американського бізнесмена та керівника Департаменту ефективності уряду США Ілона Маска номінували на Нобелівську премію 2025 року за внесок у захист свободи слова та прав людини.

Про це повідомив депутат Європейського парламенту Бранко Грімс у своєму Facebook.

“Сьогодні ми успішно подали клопотання про присудження Ілону Маску Нобелівської премії миру за його незмінну відданість фундаментальному праву людини на свободу вираження поглядів, що є основою для миру. Щиро дякую всім співавторам і тим, хто підтримав цей непростий проєкт”, — зазначив Грімс.

Predlog, da g. Elon Musk za svoje dosledno zavzemanje za temeljno človekovo pravico svobodo javne besede in s tem za mir…

Posted by Branko Grims on Wednesday, January 29, 2025

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