Суспільство

Над півднем України ППО вночі знищила 8 “шахедів”

8 Січня 2024 08:23
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ппо

У ніч на понеділок, 8 січня, підрозділи протиповітряної оборони у небі над півднем України знищили усі 8 “шахедів”, запущених росіянами. Під Одесою сталася пожежа через падіння осколків збитого дрона.

Про це інформують Сили оборони півдня України.

Зазначається, що 8 ударних дронів окупанти спрямували з акваторії Чорного моря по Одещині  й Миколаївщині. 

Сім безпілотників захисники неба зі складу повітряного командування “Південь”, угруповання інших складових Сил оборони знищили саме на Одещині, ще один – у межах Миколаївської області.

Крім того, осколки одного зі збитих БПЛА впали на відкритій території Одеського району, спричинивши там пожежу. Вогонь оперативно приборкали. Руйнувань та постраждалих немає.


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