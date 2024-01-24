Над Дніпром збили 2 ворожі ракети

Над Дніпровським районом Дніпропетровщини захисники збили дві ворожі ракети, уламки впали на одне із підприємств Дніпра, є поранений.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
“Оборонці з ПвК “Схід” знищили 2 ракети. Їх збили над Дніпровським районом.
Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі”.
Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки поранення отримав 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.
Є пошкодження будівлі й техніки.