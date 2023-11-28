Нацполіція викрила групу хакерів, яка завдала понад 3 млрд грн збитків

Кіберполіція та слідчі Національної поліції України викрили хакерів, які атакували провідні світові компанії і заподіяли понад 3 млрд грн збитків.

“Використовуючи розроблені ними віруси-шифрувальники, здійснювали атаки на сервери провідних світових компаній. Зловмисники зламували акаунти працівників підприємства-жертви, а потім поширювали шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. Вони отримували доступ до серверів і викрадали з них інформацію. Після цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і ставали непридатними. За дешифрування інформації члени міжнародної хакерської групи вимагали мільйонні виплати в криптовалюті”, – повідомляє пресслужба Нацполіції.

Наприклад, за відновлення роботи серверів однієї з провідних хімічних компаній Нідерландів зловмисники веліли перерахувати 450 BTC (біткоїнів) на підконтрольний криптогаманець, що в еквіваленті становить 48 мільйонів гривень.

Встановлено, що за декілька років злочинної діяльності зловмисники зашифрували понад 1000 серверів світових підприємств і завдали збитків на суму понад 3 млрд грн у перерахунку на національну валюту.

“Зловмисники атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року. У результаті багатомісячної кропіткої роботи українські правоохоронці за сприяння колег з США, Норвегії, Нідерландів, Німеччині та Франції ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників”, – розповів начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Під час міжнародної поліцейської операції правоохоронці провели понад 30 обшуків і припинили діяльність угруповання.