Суспільство

Нацгвардійці знищили на херсонському напрямку російський танк Т-90 “Прорив”

13 Вересня 2023 16:58
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війна

Новітній російський танк Т-90 “Прорив” знищили нацгвардійці на херсонському напрямку, повідомили в Силах оборони півдня України.

“Бійці 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України завдали точного вогневого ураження ворожому танку, після чого боєкомплект танку здетонував і йому просто відірвало башту. Не врятували навіть мішки з землею, якими окупанти обкладають новітню техніку для додаткового захисту”, – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У Силах оборони наголосили, що воїни продовжують боротьбу, щоб захистити Україну.


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