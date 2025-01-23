Нацбанк знову підвищив облікову ставку

Національний банк України ухвалилв рішення підвищити облікову ставку на 1 відсотковий пункт – до 14,5%.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%”, – йдеться у повідомленні.

Разом з обліковою ставкою на 1 відсотковий пункт підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування – до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.

В НБУ також додали, що стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики.

Нацбанк тримав облікову ставку на рівні 10% від початку війни й ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року.

25% трималися до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку. Ставка впала до 15%. НБУ знижував ставку і 2024 року. З червня він тримав її незмінною на рівні 13%.

Але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%.