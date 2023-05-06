Нацбанк зменшив обсяги продажу валюти на міжбанківському ринку

За тиждень з 1 по 5 травня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 274,7 млн доларів і купив 15,78 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 274,7 млн доларів. При цьому регулятор купив 15,78 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 444,74 млн доларів, а тижнем раніше 560,07 млн доларів.

Водночас від початку 2023 року Нацбанк купив 3,18 млрд доларів 80,85 та продав 8,89 млрд доларів

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.