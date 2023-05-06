Економіка

Нацбанк зменшив обсяги продажу валюти на міжбанківському ринку

6 Травня 2023 12:21
15
читать на русском →
нбу, валюта

За тиждень з 1 по 5 травня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 274,7 млн доларів і купив 15,78 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 274,7 млн доларів. При цьому регулятор купив 15,78 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 444,74 млн доларів, а тижнем раніше 560,07 млн доларів.

Водночас від початку 2023 року Нацбанк купив 3,18 млрд доларів 80,85 та продав 8,89 млрд доларів

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Травня 2023 11:48
47

В повітряних силах таки підтвердили збиття “Кинжала”
6 Травня 2023 12:59
49

В ISW пояснили, чому росіяни припинили наступ на Бахмут
6 Травня 2023 10:41
21

На Луганщині окупанти виселяють з власних домівок українців,які відмовилися від російського громадянства
5 Травня 2023 22:08
57

Сторони у “зерновій угоді” знову не домовилися
5 Травня 2023 20:51
341

CNN: Ефективність HIMARS суттєво знизилася
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
усі думки