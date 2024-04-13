Нацбанк випустив монету з крейсером “Москва”

До Дня працівника оборонно-промислового комплексу, який відмічається сьогодні, НБУ створив новий тематичний напрям у нумізматичній серії “Збройні Сили України”, присвячений українській зброї та її творцям.

Першу монету цього стріму, яка вшановує український береговий ракетний комплекс “Нептун”, сьогодні презентував заступник Голови НБУ Олексій Шабан під час урочистостей до Дня працівника ОПК України, що відбулися в Печерському ландшафтному парку “Співоче поле” в Києві.

На аверсі монети зображено ракетний крейсер “москва” з пробоїною в корпусі, потоплений протикорабельними ракетами “Нептун” завдяки майстерності наших військових.

На реверсі – береговий мобільний ракетний комплекс “Нептун” у момент пуску ракети.

Пам’ятна монета “Українська бавовна. Нептун”, присвячена українському береговому ракетному комплексу РК-360МЦ “Нептун” / Фото НБУ

Вартість монети – 5 грн, оголошений тираж – 75 000 штук.