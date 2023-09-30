Нацбанк презентував пам’ятні монети “Український борщ”

Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети “Український борщ”.

Вони були презентовані на фестивалі нематеріальної культурної спадщини “Жива культура – Живий світ”, який відбувся в Національний музей народної архітектури та побуту України.

Кілька фактів про нові монети “Український борщ”:

монети продовжують серію «Українська спадщина»;

дизайн монети розробив заслужений художник Микола Кочубей;

на аверсі монет зображено теплу, затишну композицію: господиню, українську жінку на тлі печі під час приготування борщу;

на реверсі в центрі зображено, власне, тарілку з червоним борщем.

Реалізація монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться з 4 жовтня 2023 року.