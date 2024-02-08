Суспільство

Нацбанк планує ввести обмеження карткових переказів і запровадити граничні ліміти переказу готівки через термінали

8 Лютого 2024 17:00
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Нацбанк
Нацбанк / Фото з відкритих джерел

Нацбанк вивчає питання про обмеження карткових переказів і лімітів для переказів через термінали.

Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на конференції “Фінанси для бізнесу під час війни”, передає Інтерфакс-Україна.

“З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб… обмежень щодо розпорядження… власними коштами, це дуже сенситивна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору”, – сказала вона.

Вона наголосила, що  проблема тіньових платежів справді актуальна. Це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику кількість компаній, які продовжують використовувати “найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше”.

“Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого – все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону”, – резюмувала заступниця голови регулятора.


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