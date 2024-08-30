Суспільство

Начальником штабу Сил безпілотних систем призначили капітана, якого зі скандалом звільнили з ВМС
30 Серпня 2024 17:25
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армія, кадри
Капітан 1 рангу Роман Гладкий, 2016 рік / Фото: Пресцентр Командування ВМС ЗСУ

Начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначено капітана першого рангу Романа Гладкого.

Про це повідомив начальник відділу комунікацій командування Сил безпілотних систем ЗСУ Віталій Медведєв у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що Роман Гладкий був призначений на посаду декілька тижнів тому.

До квітня 2018 року Роман Гладкий був начальником штабу Військово-морських сил України. З цієї посади його звільнили на тлі скандалу. ЗМІ тоді писали, що його дружина має російське громадянство та живе в окупованому Криму, а донька брала участь у змаганнях з плавання за Центральний спортивний клуб армії РФ.

Офіційно ж пресслужба ВМС ЗСУ тоді повідомила, що він “зарахований в розпорядження Міністра оборони України для визначення подальшого службового становища”. А відсторонення Гладкого пов’язане з “виявленими недоліками в службовій діяльності за результатами перевірки Міноборони України однієї з військових частин”.


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