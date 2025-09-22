НАБУ викрило столичну суддю на незаконному збагаченні понад 16 млн грн

НАБУ та САП повідомили про підозру київській судді у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, наприкінці 2021 року суддя придбала два земельні наділи та житловий будинок на Київщині. Вартість цих активів перевищувала її законні доходи більш ніж на 16 млн грн. Згідно з інформацією з сайтів нерухомості, зазначені об’єкти продавалися приблизно за 1 млн доларів США, а реальна ціна становила близько 900 тис. доларів (приблизно 24 млн грн за курсом НБУ на момент придбання).

Крім того, у деклараціях за 2021–2024 роки суддя занизила вартість набутого майна більш ніж на 16 млн грн.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за незаконне збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях.