НАБУ проводить обшуки в компаніях оборонпрому

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснили обшуки в приватних компаніях, причетних до постачання продукції оборонної промисловості, в межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі державою продукції оборонного призначення.

Як повідомляється в телеграм-каналі НАБУ в п’ятницю, одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання Силам оборони тепловізійних приладів на суму майже 1,5 млрд грн з отриманням передоплати в розмірі 80-100%. “Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад дев’ять місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією рф. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій”, – ідеться в повідомленні.

У НАБУ зазначають, що закордонні компанії, пов’язані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливої легалізації (відмивання) коштів.

У бюро також повідомили, що перед початком обшуку представникам компанії надали рішення про проведення обшуку і запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було ухвалено рішення про проведення обшуку.

“Під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп’ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста. Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов’язань перед Міністерством оборони України. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено два особисті ноутбуки працівників у зв’язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку. Окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось”, – наголошують у повідомленні.

Під час обшуку було виявлено сейф. Ключів від нього працівники компанії не надали, після чого було ухвалено рішення про його відкриття засобами злому.

“Можливі неправомірні дії детективів НАБУ стануть предметом перевірки управління внутрішнього контролю за участі Ради громадського контролю при НАБУ. Наразі розслідування триває, встановлюються, включно з використанням засобів міжнародного співробітництва та фінансової розвідки, всі обставини укладання контрактів та напрямки використання коштів, одержаних від Міністерства оборони України… З огляду на важливість справи, НАБУ інформуватиме про подальший її перебіг максимально відкрито та прозоро”, – резюмують у повідомленні.