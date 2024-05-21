НАБУ проводить обшуки у Державній судовій адміністрації

У вівторок 21 травня НАБУ та Служба безпеки України проводять обшуки в Державній судовій адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба ДСА.

“У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів)… детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України.

ДСА України заявляє про нульову толерантність до корупції та усіляко сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності”.