Суспільство

НАБУ проводить обшуки у Державній судовій адміністрації

21 Травня 2024 12:28
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сбу, набу
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У вівторок 21 травня НАБУ та Служба безпеки України проводять обшуки в Державній судовій адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба ДСА.

“У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів)… детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України.

ДСА України заявляє про нульову толерантність до корупції та усіляко сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності”.


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