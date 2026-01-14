НАБУ повідомило про підозру Тимошенко та оприлюднило запис розмов

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Про це повідомили в НАБУ.

Імені фігурантки антикорупціонери не називають, проте раніше Юлія Тимошенко повідомляла про обшуки НАБУ в офісі “Батьківщини”.

Реклама

Реклама

“Після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань”, – розповіли в НАБУ.

За даними слідства, йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває.

НАБУ оприлюднило запис переговорів фігурантки.