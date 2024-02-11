На значній частині України найближчими днями помірно дощитиме

У понеділок, 12 лютого, в Україні очікується невеликий дощ, у більшості західних, північних, вночі та південних і центральних областей без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в північних, східних і більшості центральних областей туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів 6-11°; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 15°.

У Києві 12 лютого без суттєвих опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, 7-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.

У вівторок, 13 лютого, в Україні помірний, на півдні та сході країни невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом.

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 6-11°, на півдні до 15°, у західних областях 1-6° тепла; у Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві 13 лютого часом дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13 лютого 8-10°.