На Житомирщині відновили зруйнований під час бойових дій міст

У Народицькій громаді на півночі Житомирщини відновили міст через річку Норинь, що був зруйнований під час бойових дій.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, це вже 21-й відбудований за кошти платформи UNITED24 міст.

“60-метровий міст знову зʼєднуватиме Житомирщину й Київщину дорогою обласного значення.

Коли Сили оборони витіснили орків з півночі, росіяни тікали з України та підірвали міст.

Спільними зусиллями повернули важливу частину інфраструктури до життя. Дякую донорам UNITED24 та військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту, які відновили міст”, – повідомив Федоров.