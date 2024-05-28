На завтра відключень електроенергії не планується, – Укренерго

Завтра, 29 травня, відключень електроенергії не прогнозується.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
“При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково”, – зазначили у компанії.
Завтра, 29 травня, відключень електроенергії не прогнозується.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
“При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково”, – зазначили у компанії.
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