Економіка

На завтра відключень електроенергії не планується, – Укренерго

28 Травня 2024 20:52
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Завтра, 29 травня, відключень електроенергії не прогнозується.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково”, – зазначили у компанії.


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