На заступника голови податкової служби було скоєно замах

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Про це Гетманцев написав у Telegram.

“Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку.

Тому відповім всім одночасно зараз.

Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники – схемщики, що втратили “бізнес” та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу!

Зловмисники – виконавці затримані та дають покази на замовників”.