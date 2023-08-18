Суспільство

На заступника голови податкової служби було скоєно замах

18 Серпня 2023 09:30
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поліція

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев  заявив про замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Про це Гетманцев написав у Telegram.

“Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку.

Тому відповім всім одночасно зараз.

Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники – схемщики, що втратили “бізнес” та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу!

Зловмисники – виконавці затримані та дають покази на замовників”.


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