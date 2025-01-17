На запрошення Сибіги до Києва прибула очільниця МЗС Словенії

17 січня на запрошення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Києва прибула очільниця МЗС Словенії Таня Файон.

Про це повідомило Міністерство закордонних та європейських справ Словенії у мережі X.

Під час свого візиту до Києва Таня Файон візьме участь у міністерській зустрічі Україна – Південно-Східна Європа, де вона обговорить зі своїми колегами подальшу підтримку України, відновлення країни та пошук шляхів досягнення миру.

Ministrica @tfajon se na povabilo 🇺🇦 zunanjega ministra Andrija Sibihe v Kijevu udeležuje ministrskega srečanja Ukrajina 🇺🇦 – Jugovzhodna Evropa. S kolegi bodo govorili o nadaljnji podpori Ukrajini, obnovi države & iskanju rešitve za mir. pic.twitter.com/Idt4CZxKGP — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) January 17, 2025

Упродовж останніх днів Київ відвідала низка посадовців: прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, очільники Міноборони Німеччини та Італії – Борис Пісторіус й Гвідо Крозетто, та керівництво МЗС Естонії та Нідерландів – Маргус Тсакхна та Каспар Вельдкамп.

Напередодні, 16 січня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп обговорили підготовку 16-го санкційного пакета ЄС, досягнення справедливого миру, просування України до вступу в ЄС та НАТО, відновлення енергетики та посилення санкційного тиску на Росію. Сторони погодилися з необхідністю збільшення ціни війни для агресора, посилення санкцій та закриття шляхів їхнього обходу. Андрій Сибіга також повідомив, що Україна спільно з Нідерландами працює над запуском щорічної двосторонньої міжурядової конференції.