Політика

На запрошення Сибіги до Києва прибула очільниця МЗС Словенії
17 Січня 2025 12:08
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Очільниця МЗС Словенії Таня Файон прибула до Києва / Фото: МЗС Словенії в X
Очільниця МЗС Словенії Таня Файон прибула до Києва / Фото: МЗС Словенії в X

17 січня на запрошення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Києва прибула очільниця МЗС Словенії Таня Файон.

Про це повідомило Міністерство закордонних та європейських справ Словенії у мережі X.

Під час свого візиту до Києва Таня Файон візьме участь у міністерській зустрічі Україна – Південно-Східна Європа, де вона обговорить зі своїми колегами подальшу підтримку України, відновлення країни та пошук шляхів досягнення миру.

Упродовж останніх днів Київ відвідала низка посадовців: прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, очільники Міноборони Німеччини та Італії – Борис Пісторіус й Гвідо Крозетто, та керівництво МЗС Естонії та Нідерландів – Маргус Тсакхна та Каспар Вельдкамп.

Напередодні, 16 січня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп обговорили підготовку 16-го санкційного пакета ЄС, досягнення справедливого миру, просування України до вступу в ЄС та НАТО, відновлення енергетики та посилення санкційного тиску на Росію. Сторони погодилися з необхідністю збільшення ціни війни для агресора, посилення санкцій та закриття шляхів їхнього обходу. Андрій Сибіга також повідомив, що Україна спільно з Нідерландами працює над запуском щорічної двосторонньої міжурядової конференції.

Візит міністра МЗС Нідерландів Каспара Вельдкампа до Києва 16 січня / Фото: facebook.com/UkraineMFA

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