Суспільство

На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки загинула жінка

18 Липня 2023 10:40
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запоріжжя, обстріл

В Запорізькій області за добу через російські обстріли загинула 72-річна жінка, ще 5 жителів отримали травми.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

“Військові РФ здійснили 104 обстріли: з авіації вдарили по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці, з БПЛА атакували Новоандріївку, з РСЗВ били по Новодарівці, Темирівці, Новоіванівці, Кам’янському.

95 артилерійських обстрілів здійснили по території Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Преображенки, Кам’янського, Плавнів, П’ятихаток та інших сіл на лінії вогню.

В результаті додалося 26 пошкоджених цивільних об’єктів: багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автівки та інше майно людей.

Внаслідок авіаудару по житловому району Оріхова загинула 72-річна жінка. Ще 5 жителів отримали травми – 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу, поранених жінок 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка оперативно госпіталізували до медичного закладу.


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