На Запоріжжі поранені двоє людей через атаку рф на громади району

У Запорізькому районі внаслідок чергової російської атаки постраждали 50-річна жінка та 29-річний чоловік. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, російські війська атакували Комишуваську та Кушугумську громади, застосувавши чотири авіабомби ФАБ та ударні fpv-дрони.
Вибуховою хвилею та уламками було зруйновано гараж. Крім того, сталася пожежа, внаслідок якої повністю згорів автомобіль.
Постраждалим оперативно надається необхідна медична допомога.