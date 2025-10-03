На Запоріжжі поранені двоє людей через атаку рф на громади району

У Запорізькому районі внаслідок чергової російської атаки постраждали 50-річна жінка та 29-річний чоловік. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі 3 жовтня 2025 року / Фото: Запорізька ОВА

За його словами, російські війська атакували Комишуваську та Кушугумську громади, застосувавши чотири авіабомби ФАБ та ударні fpv-дрони.

Вибуховою хвилею та уламками було зруйновано гараж. Крім того, сталася пожежа, внаслідок якої повністю згорів автомобіль.

Постраждалим оперативно надається необхідна медична допомога.