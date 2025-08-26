На Запоріжжі дрони НГУ знищили російську систему дистанційного мінування “Земледелие” (відео)

Дрони-бомбери 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російську систему дистанційного мінування “Земледелие”, яку окупанти застосовують для швидкого створення мінних полів.

На оприлюдненому відео видно, як машина рухалася дорогою на тимчасово окупованій території. По ній почав працювати дрон-бомбер НГУ, скидаючи боєприпаси під час руху техніки. Після кількох влучань машина зупинилася.

Далі за справу взявся інший дрон, який також продовжив скидати на «Земледелие» боєприпаси з високою точністю саме у пакет зі спеціальним реактианими снарядами, які споряджаються мінами.

Після кількох влучань боєкомплект ворожої машини загорівся, що призвело до її повного знищення.