Економіка

На Залютіно завтра вимкнуть світло

9 Лютого 2023 16:48
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електропостачання, харківобленерго

АТ “Харківобленерго” повідомляє, що у зв‘язку з проведенням відновлювальних робіт завтра, 10 лютого, з 10:00 до 12:00 планується знеструмлення споживачів у Харкові в районі Залютіно.

Як повідомили енергетики, від електропостачання відключать будинки по вул. Залютинській, Земовській, Золочівській, Ігоря Муратова, Іжевській, Магістральній, Нарвській, Остапа Вишні, Самодіяльній, Ініціативній, Юннатів, пров. Золочівському, Залютинському, Земовському, Ігоря Муратова, Листяному, Новочеркаському, Тинякова, Тихому та прилеглих до них.


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