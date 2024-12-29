Кримінал

На Закарпатті жінка намагалася підкупити прикордонника: виявили підроблені документи
29 Грудня 2024 13:07
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ухилянти
Закарпатка пропонувала прикордонникам хабар за безперешкодний пропуск свого пасажира / Фото ДПСУ

На пункті пропуску «Вилок» на Закарпатті 36-річна водійка мікроавтобуса «Mercedes Sprinter» спробувала підкупити прикордонника Мукачівського загону, пропонуючи 200 євро хабаря за безперешкодний виїзд одного з пасажирів.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, разом із жінкою в автомобілі перебували двоє пасажирів: 49-річна мати та її 28-річний син із Хмельницької області. Під час перевірки з’ясувалося, що син намагався перетнути кордон на підставі підроблених документів про інвалідність матері.

Прикордонники помітили ознаки підробки у довідці медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Більше того, було встановлено, що в період оформлення цієї довідки жінка перебувала за кордоном.

Факт надання хабаря та спробу незаконного перетину кордону задокументували. Інформацію передано до Берегівського відділу поліції. Справу розслідують за статтями 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі) та 358 ККУ (підроблення документів).


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