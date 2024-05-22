На Закарпатті викрили керівника благодійного фонду, який ошукав рідних військового на понад 200 тис. грн

Правоохоронці викрили на Закарпатті керівника благодійного фонду, який обіцяв придбати авто для ЗСУ, ошукавши матір і дружину військового на понад 200 тис. грн.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, житель Хустщини ошукав двох мешканок Запорізької області – матір і дружину військовослужбовця, які займалися пошуком автомобіля для нього. Про це дізнався підозрюваний і заявив, що може допомогти придбати позашляховик “Mitsubishi” за 6000 євро.

“Для цього рідні військового повинні були сплатити 90% від вартості авто, а решту надати після отримання транспортного засобу. У липні минулого року потерпілі перерахували на банківську картку шахрая 223 тис. грн, однак обіцяне авто закарпатець так і не придбав. Зрозумівши, що їх ошукали, жінки повідомили про те, що трапилося, правоохоронцям”, – йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування. Керівнику благодійного фонду оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України). Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід, прокурори наполягатимуть на триманні його під вартою.