Кримінал

На Закарпатті військовозобов’язаний помер дорогою до навчального центру: відкрито кримінальну справу

23 Квітня 2024 14:56
прокуратура, мобілізація
Ілюстративне фото / УНІАН

У Закарпатській області по дорозі до навчального центру у військовозобов’язаного стався епілептичний напад. В обласному ТЦК зазначили, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу чоловіку та викликав швидку. Однак медики не встигли, і чоловік помер.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, зареєстровано кримінальне провадження.

Справу кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Якщо винних встановлять, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зараз встановлюють причини смерті мобілізованого чоловіка та обставини, які могли до цього призвести, додають в Офісі генерального прокурора.


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