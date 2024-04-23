На Закарпатті військовозобов’язаний помер дорогою до навчального центру: відкрито кримінальну справу

У Закарпатській області по дорозі до навчального центру у військовозобов’язаного стався епілептичний напад. В обласному ТЦК зазначили, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу чоловіку та викликав швидку. Однак медики не встигли, і чоловік помер.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, зареєстровано кримінальне провадження.

Справу кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Якщо винних встановлять, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зараз встановлюють причини смерті мобілізованого чоловіка та обставини, які могли до цього призвести, додають в Офісі генерального прокурора.