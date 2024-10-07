На Закарпатті в ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків

На Закарпатті у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний артист України Богдан Сташків. За життя його дружини медики досі борються.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

“Висловлюю щирі співчуття родині Богдана Сташківа та всім, хто любив і цінував його творчість. Нехай його пісні завжди живуть у наших серцях.

Вічна і світла пам’ять Богдану Сташківу…”, – написала у Facebook Онищук.

Богдан Сташків народився на Рогатинщині. Тривалий час працював у Тисмениці, де очолював відділ культури. З великим успіхом артист гастролював у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, популяризуючи українську пісню.

На початку 2000-х співак започаткував дитячий конкурс-фестиваль “Захід-ХХІ століття”, активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури. А ще – благодійницькою діяльністю. За життя збудував каплицю Спасіння Христового в м. Тисмениця, допомагав у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті.

Для військовослужбовців, хворих дітей, людей з інвалідністю організовував благодійні концерти.