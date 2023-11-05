На Закарпатті спіймали 16 ухилянтів

Десятьох порушників кордону зупинили минулої доби на кордоні з ЄС прикордонники Мукачівського загону. Ще шістьох затримали вже сьогодні вранці.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Шість спроб перетину кордону поза пунктами пропуску припинили наряди відділень інспекторів прикордонної служби «Солотвино», «Богдан» та «Хижа» на українсько-румунській ділянці держрубежу. У результаті було затримано 10 чоловіків призовного віку. П’ятеро із затриманих є жителями Закарпаття, двоє з Київщини, решта – жителі Миколаївської, Тернопільської та Запорізької областей.

Ще три спроби порушень припинили на українсько-угорській ділянці кордону військовослужбовці відділів «Лужанка» та «Вилок». Потрапити до сусідньої Угорщини намагались шестеро осіб: двоє харків’ян, один львів’янин, двоє жителів Запорізької області та один закарпатець.

Наразі співробітники оперативно-розшукових підрозділів встановлюють коло осіб причетних до організації незаконних подорожей чоловіків за кордон.