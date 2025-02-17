Кримінал

На Закарпатті шахрай ошукав волонтерів на пів мільйона гривень
17 Лютого 2025 15:59
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Затриманий за шахрайство / Фото: поліція Закарпатської області
Затриманий за шахрайство / Фото: поліція Закарпатської області

Поліція Закарпаття затримала підозрюваного в шахрайстві. Зловмисник продав волонтерам неіснуючі комплектуючі для БпЛА на пів мільйона гривень.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

До поліції звернулися члени волонтерської організації, яка займається придбанням устаткування для підтримки ЗСУ. Волонтери повідомили, що постраждали від дій шахраїв, яким перерахували понад 500 тис. гривень.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 24-річний житель Ужгородщини.

“Він побачив у Інтернеті, що одна з волонтерських організацій планує закупити комплектуючі для БпЛА, знайшов акаунт волонтерів та запропонував їм продати запчастини за вигідною ціною і запевнив, що має усю необхідну кількість комплектуючих”, – розповіли в поліції.

Замовники перерахували йому понад 500 тис. гривень, проте товару так і не дочекалися.

Оперативники затримали підозрюваного. Йому інкримінують шахрайство, вчинене у великих розмірах. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також у 2024 році поліцейські вже затримували цього чоловіка за шахрайські дії. Тоді судом йому було призначено покарання – 51000 грн штрафу.

Листування підозрюваного з волонтерами / Фото: поліція Закарпатської області

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