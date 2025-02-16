Кримінал

На Закарпатті п’яний прикордонник почав стрілянину
16 Лютого 2025 15:38
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Ілюстративне фото / ДПСУ
Ілюстративне фото / ДПСУ

У пункті пропуску “Велика Паладь” на Закарпатті військовослужбовець відкрив вогонь із автомата АК-74, здійснивши 30 пострілів. За попередніми даними, молодший сержант перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

“Сьогодні вночі у ВІПС “Велика Паладь” молодший сержант під час чергування відкрив вогонь у котельні — 30 пострілів з АК-74. Під час медичного огляду виявилося, що військовослужбовець 27 прикордонного загону був п’яний, у його крові виявили 2.15 проміле”, — йдеться у повідомленні.

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі для “Суспільного” підтвердила, що за цим фактом призначено службове розслідування, також про подію повідомили правоохоронцям.

Постраждалих внаслідок стрілянини немає.


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