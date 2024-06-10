Кримінал

На Закарпатті прорвали вантажівкою державний кордон. Угорщина затримала 32 українців
10 Червня 2024 16:55
кордон, Угорщина
Вантажівка, на якій прорвали українсько-угорський кордон / Фото з Telegram-канала Віталій Глагола

На ділянці Косино та Велика Бийгань відеокамери зафіксували рух вантажівки “ГАЗ-66” з чорними військовими номерами. Автомобіль попрямував через поле у напрямку кордону. Згодом транспорт знайшли на угорському боці.

Про цей інцидент повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. Подальша доля затриманих уточнюються. 

Державна прикордонна служба розслідує інцидент. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Андрій Демченко. 

“Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни”, — зазначив Демченко. Втім, в ході перевірки приналежність автомобіля до військових формувань не встановлено.

Суміжна сторона повідомила українських прикордонників про виявлення транспортного засобу та затримання 32 громадян України. ДПСУ також затримала кількох осіб, яких підозрюють у причетності до незаконного переміщення через кордон зазначених осіб.


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