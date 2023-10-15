Кримінал

На Закарпатті підлітки намагалися переправити ухилянтів до ЄС

15 Жовтня 2023 16:55
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дпсу, ухилянти

Двох чоловіків призовного віку, які у супроводі двох неповнолітніх переправників планували незаконно перетнути кордон з Угорщиною, затримали правоохоронці на Закарпатті.

Про це повідомляє ДПСУ.

Порушників зупинили на ділянці відділу прикордонної служби «Вилок» на околиці однойменного селища за 400 метрів від кордону.

Переміщення порушників відслідковувалося за допомогою дрона.

“Двоє чоловіків призовного віку, жителі Запоріжжя та Закарпаття, були одягнені у рятувальні жилети. Порушники мали намір незаконно перетнути українсько-угорський кордон через річку Тиса. Їх супроводжували двоє підлітків, віком 15 та 16 років. Неповнолітні жителі селища Вилок, були не лише провідниками, вони мали також болторіз, яким можна зробити прохід через загороджувальний паркан”, – йдеться у повідомленні прикордонної служби.

Як з’ясувалося, за послуги з організації подорожі в Угорщину затримані сплатили по 3 тисячі доларів США.

Наразі прикордонники вже встановили особу організатора злочинної схеми.


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