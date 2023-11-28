На Закарпатті під час виборів “барона” вбили чоловіка

У понеділок, 27 листопада, у селі Підвиноградів Закарпатської області під час масової бійки місцевий житель вбив 40-річного чоловіка. У ЗМІ повідомили, що бійка сталася через вибори «барона» у циганському таборі.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Близько 15-ої години до поліції надійшло повідомлення про бійку на одній із вулиць у селі Підвиноградів Берегівського району.

Прибувши за викликом, правоохоронці припинили порушення громадського порядку. Вони встановили, що внаслідок інциденту було смертельно травмовано 40-річного чоловіка.

Поліцейські затримали зловмисника, яким виявився 34-річний місцевий житель. За даними слідства, він вдарив чоловіка металевим предметом по голові, що призвело до його смерті.

Видання Закарпаття онлайн повідомило, що масова бійка з убивством сталася у зв’язку з виборами нового «барона» в місцевому циганському таборі. Місцеве видання зазначило, що бійка розпочалась між представниками двох конкуруючих «кланів» всередині табору.

За даним ЗМІ, на вулиці також було чути постріли.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 КПК України, його помістять до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

У поліції встановили й інших учасників бійки. Наразі з ними проводять слідчі дії.