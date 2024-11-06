Кримінал

На Закарпатті очільник ТЦК та заступник комбрига ТРО заробляли на “ухилянтах”
6 Листопада 2024 16:04
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корупція, сбу
СБУ і Нацполіція викрили на Закарпатті очільника районного ТЦК та заступника комбрига ТРО / Фото: СБУ

Правоохоронці ліквідували на Закарпатті ще дві схеми ухилення від мобілізації, підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади ТРО.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Обидва фігуранти діяли порізно, але використовували схожі “схеми”: в обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про “погане” здоров’я”, – йдеться у повідомленні.

Для цього посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань.

Вартість таких “послуг” становила від 4 тис. доларів.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.


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