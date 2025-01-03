На Закарпатті на хабарі піймали прикордонника, який допомагав переправляти ухилянтів за кордон

В Ужгороді викрили військовослужбовця Чопського прикордонного загону, який сприяв переправленню за кордон ухилянтів. Прикордонника затримали при отриманні хабаря у розмірі 6000 доларів.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними слідства, прикордонник встановлював контакти з місцевими жителями, які займаються переправленням чоловіків призовного віку з України до Угорщини та за грошову винагороду надавав їм інформацію щодо пересування прикордонних нарядів і розташування технічних засобів відеоспостереження на ділянці свого підрозділу.

“Хабарника затримали одразу після отримання ним 6000 доларів за сприяння у переправленні трьох громадян України. У ході невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили у військовослужбовця грошові кошти та особистий мобільний телефон”, – розповіли в ДПСУ.

Військовослужбовця помістили до слідчого ізолятора. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України” та “Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.