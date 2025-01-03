Кримінал

На Закарпатті на хабарі піймали прикордонника, який допомагав переправляти ухилянтів за кордон
3 Січня 2025 10:47
дпсу, ухилянти
На Закарпатті на хабарі затримали прикордонника / Фото: ДПСУ

В Ужгороді викрили військовослужбовця Чопського прикордонного загону, який сприяв переправленню за кордон ухилянтів. Прикордонника затримали при отриманні хабаря у розмірі 6000 доларів.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними слідства, прикордонник встановлював контакти з місцевими жителями, які займаються переправленням чоловіків призовного віку з України до Угорщини та за грошову винагороду надавав їм інформацію щодо пересування прикордонних нарядів і розташування технічних засобів відеоспостереження на ділянці свого підрозділу.

“Хабарника затримали одразу після отримання ним 6000 доларів за сприяння у переправленні трьох громадян України. У ході невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили у військовослужбовця грошові кошти та особистий мобільний телефон”, – розповіли в ДПСУ.

Військовослужбовця помістили до слідчого ізолятора. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України” та “Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Затримання прикордонника на Закарпатті / Фото: ДПСУ

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