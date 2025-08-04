        Кримінал

        На Закарпатті 16-річний підліток підірвав себе гранатою: постраждалий у реанімації

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2025 19:37
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        Місце вибуху / Фото: ГУНП в Закарпатській області
        Місце вибуху / Фото: ГУНП в Закарпатській області

        4 серпня до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 16-річного жителя Мукачівського району з тяжкими травмами, які він дістав внаслідок вибуху невідомого предмету.

        Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

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        Попередньо встановлено, що неповнолітній, перебуваючи вдома у своєї бабусі, на присадибній ділянці будинку самостійно привів у дію вибуховий пристрій — висмикнув чеку з гранати.

        “Унаслідок вибуху хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді повної травматичної ампутації правої верхньої та нижньої кінцівок. Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні”, — розповіли в поліції.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ст. 128 ККУ — незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами та необережне тяжке тілесне ушкодження. Поліцейські встановлюють походження гранати.

        Фрагменти гранати на місці вибуху / Фото: ГУНП в Закарпатській області

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