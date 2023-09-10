На захоплених територіях України перебуває понад 420 тисяч російських військових

Росія розмістила на захоплених нею українських територіях, включаючи Крим, понад 420 тисяч військовослужбовців. Такі дані оприлюднив на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони країни Вадим Скибіцький.

“Це якщо не рахувати Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях”, – пояснив Скибицький. Тим не менш, хоча Росія тримає в Україні дуже потужний контингент, який налічує велику кількість танків, бронемашин, систем залпового вогню, а також артилерійських та ракетних систем, вона більш ніж за півтора роки з початку вторгнення так і не змогла досягти своєї стратегічної мети. повної окупації України, наголосив заступник начальника ГУР.