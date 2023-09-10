Політика

На захоплених територіях України перебуває понад 420 тисяч російських військових

10 Вересня 2023 09:39
читать на русском →
окупанти, окуповані території

Росія розмістила на захоплених нею українських територіях, включаючи Крим, понад 420 тисяч військовослужбовців. Такі дані оприлюднив на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони країни Вадим Скибіцький.

“Це якщо не рахувати Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях”, – пояснив Скибицький. Тим не менш, хоча Росія тримає в Україні дуже потужний контингент, який налічує велику кількість танків, бронемашин, систем залпового вогню, а також артилерійських та ракетних систем, вона більш ніж за півтора роки з початку вторгнення так і не змогла досягти своєї стратегічної мети. повної окупації України, наголосив заступник начальника ГУР.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Вересня 2023 11:13

На Півдні Сили оборони просунулися на 1 км
10 Вересня 2023 10:52

Британська розвідка майже точно знає, звідки завдаються удари по російським аеродромам
10 Вересня 2023 10:17

Міллі: Україна має від 30 до 45 днів для завершення контрнаступу
10 Вересня 2023 08:40

Вночі Україну атакували 32 “шахеди”
9 Вересня 2023 21:01

У відборі на Євро-2024 Україна зіграла внічию з Англією
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки