Політика

На Заході вважають, що РФ розпочала “зимову кампанію ударів” по Україні, – Sky News

8 Грудня 2023 21:34
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зима, ракетний удар

На Заході допускають, що російський масований обстріл України минулої ночі є “початком зимової кампанії ударів”.

Про це повідомляє Sky News.

“В останні кілька тижнів ми наголошували на тому, що Росія може розпочати узгоджену зимову кампанію ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, і ми оцінили, що минулої ночі Росія, ймовірно, спробувала розпочати цю діяльність”, – розповів виданню неназваний західний чиновник.

Він нагадав, що удари по території України завдавалися за допомогою бомбардувальників Ту-95, “які фактично не були розгорнуті та не використовувалися протягом останніх кількох місяців або близько того”. При цьому окупанти використовували високоточні ракети.

“Незважаючи на трагічні повідомлення про загибель щонайменше одного мирного жителя, шкода, зважаючи на все, мінімальна”, – додав чиновник.

Співрозмовник видання наголосив, що цей ракетний обстріл “з точки зору розвідки” не був скоординований з атаками дронів, які регулярно проводять окупанти.


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