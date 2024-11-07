На заході України очікується прохолодна погода, південні області накриють дощі

8-9 листопада в західних областях України прогнозується туман і прохолодна погода, а на півдні можливі короткочасні дощі. У Києві збережеться суха погода з денною температурою до 9° тепла.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна“.

У нічний та ранковий час у західних областях очікується туман. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі варіюватиметься від 3° тепла до 2° морозу, у східних регіонах – від 1° до 6° тепла. Вдень температура підвищиться до 4-9°, а в Закарпатті та на півдні сягне 10-15° тепла.

У Києві збережеться суха погода, з нічною температурою 0-2° тепла та денною 7-9° тепла.

У суботу можливі невеликі дощі в південно-східних регіонах уночі та в південних областях удень. В інших регіонах опади не передбачаються. На Правобережжі вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі складе 0-5° тепла, у західних областях – від 2° тепла до 3° морозу. Вдень прогнозується 3-8° тепла, у Закарпатті та на півдні – 7-12° тепла.

У Києві 9 листопада зберігатиметься суха погода. Температура вночі – 2-4° тепла, вдень – 5-7° тепла.