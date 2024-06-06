Суспільство

На західній та центральній Україні очікуються дощі та грози

6 Червня 2024 13:15
погода
Ілюстративне фото / Getty Images

7 червня в західних, Вінницькій і Житомирській областях вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє” Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Температура вночі у п’ятницю 12-17°, на півдні та сході України 18-21°, удень 23-28°, у південній частині, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях до 31°; на високогір’ї Карпат вночі 8-13°, удень 18-23°.

У Києві в п’ятницю без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 7 червня найвища температура вдень була 31,8° у 2000 р., найнижча вночі 4,4° у 1925 р.

У суботу, 8 червня, у західних, північних і місцями в центральних, удень і в південних областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град; на решті території без опадів.

Температура в південних, східних областях і в Криму вночі 17-22°, удень 27-32°; на решті території вночі 12-17°, удень 22-27°.

У Києві в суботу короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 25-27°.


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