Суспільство

На в’їзді у Горішні Плавні встановили правильну назву міста

3 Грудня 2023 19:34
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У місті Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області комунальники встановили літери з відновленою назвою міста. Їх розміщено на бетонній стелі, що на в’їзді до населеного пункту з боку Дмитрівки.

Репортаж про подію у неділю, 3 грудня 2023 року, показав місцевий телеканал ГОК.

Радянську назву “Комсомольськ” зі стели було знято 26 жовтня, зазначає кременчуцька газета “Телеграф”.

Як наголошує проєкт “Деколонізація.Україна”, аби замінити літери на в’їзді до міста “знадобилося майже 8 років”.

“Проте історія перейменування Комсомольська на Горішні Плавні це гарний наочний приклад для керівників багатьох міст, що уникнути деколонізації не вдасться. Червоноград, Красноград, Павлоград, Олександрія, Южне – цих назв точно не буде”, – йдеться у повідомленні від “Деколонізації”.


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