На вихідних в Україні очікуються дощі, тумани й прохолода — Діденко

Більша частина Європи нині перебуває під впливом потужного антициклону, який охоплює територію аж до Атлантики. Саме тому у його зоні опадів не буде, тоді як східна частина континенту, зокрема й Україна, опиниться під дією циклонів та атмосферних фронтів.

Про це повідомила синоптикіня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 11–12 жовтня у більшості областей України очікуються періодичні дощі, мряка, тумани або щільна хмарність. «Якщо у вас трапляться сонячні прояснення, діліться сонячними фотографіями — будемо вам заздрити і радіти разом», — зауважила синоптик.

У суботу, 11 жовтня, в країні буде прохолодно або навіть холодно: вдень +8…+13 градусів, на півдні та південному сході на кілька градусів тепліше.

У неділю, 12 жовтня, температура підвищиться — до +13…+15 градусів, а на півдні (крім Одещини) та південному сході — до +18 градусів.

У Києві вихідні пройдуть переважно під хмарами. У суботу прогнозується періодичний дощ і рвучкий північно-західний вітер, температура вдень +10…+12 градусів. У неділю ймовірність опадів буде меншою, а повітря потеплішає до +14 градусів — для прогулянок стане комфортніше.

Діденко також нагадала, що знову оживає гул генераторів і повертаються вечори з ліхтариками. Вона порадила подбати про безпеку пішоходів у темряві, повісивши світловідбивні елементи на одяг або сумки, особливо дітям.

«Красивих, листяних і обов’язково теплих, хай би там що, вихідних», — побажала синоптик.