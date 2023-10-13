Суспільство

На вихідних в Україні буде тепло

13 Жовтня 2023 21:58
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В Україні в суботу, 14 жовтня, без опадів. Уночі та вранці в південній частині, в центральних і східних областях туман, оприлюднив прогноз погоди Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у північно-східних областях 1-6° тепла, у південній частині та західних областях 8-13°; вдень в Україні 19-24°.

У Києві в суботу, 14 жовтня, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 19-24°.

У неділю, 15 жовтня, у західних, удень і північних та місцями центральних областях, дощі (лише в більшості західних, уночі і східних, удень також північних областях без істотних опадів).

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с,

Температура вночі 9-14° (на сході країни 4-9° тепла), вдень 17-22°, на півдні Одещини до 25°, у західних та північних областях 12-17°. У Карпатах – дощ із переходом у мокрий сніг; температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві в неділю часом дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 15-17°.


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