На вихідних Україну накриють дощі з грозами

3 серпня, у деяких областях України переважатиме тепла та сонячна погода. У неділю, 4 серпня, більшість регіонів накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 3 серпня у західних областях України, на півночі (окрім Сумщини), у Вінницькій та Одеській областях очікуються локальні дощі. Натомість в другій половині дня вони охоплять Черкащину, Полтавщину та місцями Дніпро з районами.

“Більша частина півдня та східні області завтра належатимуть зоні впливу антициклону Halil – тому тут буде сухо та сонячно”, – повідомила синоптикиня.

За її словами, температура повітря 3 серпня на заході та північному заході України очікується низькою – протягом дня +19…+23 °С. У північних областях похолоднішає – +22…+25 °С.

Натомість у центральній частині +29…+31 °С, на Вінниччині – +26…+28 °С. Водночас у східних областях буде спекотно – +30…+33 °С. На півдні України +30…+33 °С, у північних районах Одещини +27…+29 °С.

У неділю вночі дощі з грозами очікуються практично повсюди в Україні. Вдень 4 серпня захід та північ України опиняться у сухому повітрі, а центр, схід та південь побудуть серед локальних грозових дощів.

“Спека на півдні та сході в неділю спаде”, – прогнозує Діденко.