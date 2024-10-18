На вихідних українців очікує холодна погода, місцями дощі

У суботу на неділю дощі ймовірні на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму та на Дніпропетровщині.

На решті території України 19-20 жовтня переважатиме суха погода зі сонячними проясненнями, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Також Діденко попередила про тумани зі зниженням видимості до 300-500 метрів на заході України.

Уночі прогнозуються заморозки по всій території України, окрім південного сходу. Також удень 19 жовтня холодно буде на Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму: +6…+9 °C.

Тепло на вихідних буде на заході країни та на Одещині. Протягом дня там очікується +11…+15 °C. На решті території України +8…+12 °C.

Проте, за її словами, вже з 21 жовтня по всій Україні очікується потепління до +12…+17 °C.