Суспільство

На вихідні в Україні збережеться суха та прохолодна погода

8 Березня 2024 23:10
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Скріншот з відео Укргідрометцентра

Як повідомляє Укргідрометцентр, у наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише 11 березня в західних, вдень місцями і в Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Вночі та вранці 9 березня в західних областях подекуди туман.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-10 м/с, вдень 11 березня на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-8° морозу, на узбережжі морів та Закарпатті, в понеділок в Україні, крім сходу та північного сходу, від 3° тепла до 3° морозу; вдень 2-9° тепла, завтра на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини, 10-11 березня у західних та південно-західних областях 7-13°.


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