На вихідні Україні прогнозують помірні морози та опади

Погода на вихідних 20-21 січня буде типовою для січня, місцями можливі невеликі опади у вигляді снігу та снігу з дощем. У більшості областей очікуються помірні нічні морози.

За даними синоптиків, субота буде хмарною із проясненнями. У Рівненській і Волинській областях очікується сніг, на південному сході та сході – мокрий сніг із дощем. Також невеликий мокрий сніг можливий у південних регіонах.

На сході країни термометри покажуть +1…+3 °С (до -3 °С уночі), на заході – близько 0 °С (до -6 °С уночі). На півдні, а також у Дніпропетровській області вдень очікується близько 0 °С (до -3 °С уночі), у центрі та на півночі – -2…-5 °С (до -7…-8 °С уночі).

До кінця тижня температурні показники практично не зміняться. На півдні та заході країни в неділю вдень очікується близько 0 °С (уночі — до -3…-7 °С), на сході – -2…-4 °С (уночі – до -6 °С). На півночі та в центрі також встановляться слабкі морози до -3…-5 °С удень та до -6…-9 °С уночі. У Житомирській, Київській, Одеській, Сумській та Вінницькій областях уночі стовпчики термометрів опустяться до -10…-13 °С.

По всій Україні буде хмарно з проясненнями, в центральній частині країни місцями можливий невеликий сніг.