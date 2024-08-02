На вихідні прогнозують дощі та грози

У суботу, 3 серпня, вночі в західних, Житомирській і Вінницькій областях, удень в Україні, крім сходу й південного сходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на заході країни місцями значний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, на заході з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині 18-23°; удень 27-32, на Одещині та в Криму до 34°, у західних і північних областях 20-25°.

У Києві 3 серпня вночі без опадів, вдень очікується короткочасний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

У неділю, 4 серпня, прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами, у більшості західних, уночі південно-східних, вдень і північних областей без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, у західних і північних 12-17°; вдень 22-27°, на південному сході 27-32°.

У Києві 4 серпня буде сухо, лише вночі пройде короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.