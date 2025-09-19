На Волині військові ТЦК застосували сльозогінний газ на критичному підприємстві

Сьогодні, 19 вересня, у місті Ковелі Волинської області мобілізаційна група ТЦК застосувала сльозогінний газ на території критичного підприємства, працівники якого чинили опір військовим.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Військовослужбовці ТЦК проводили мобілізаційні заходи на вулиці Степана Бандери у Ковелі.

Реклама

Реклама

За інформацією військкомату, на законну вимогу пред’явити військово-облікові документи один із громадян призовного віку відмовився надавати дані та намагався втекти на територію підприємства критичної інфраструктури. Військові пройшли за ним.

“Під час цього до військових підійшли троє працівників вказаного підприємства, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 чоловіків з-поміж працівників цього підприємства, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ТЦК, військовослужбовці застосували сльозогінний газ для самозахисту та припинення протиправних дій.

На місці події працює поліція. Встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту.

Як повідомляє місцеве видання “Ковель media”, до “швидкої” надходив виклик за адресою підприємства. По приїзду медики оглядали п’ятьох людей. Після надання медичної допомоги трьох залишено на місці події. Двох було доставлено у лікарню.